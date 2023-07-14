Увольнение российского командира 58 армии Попова подтверждает слабую оборону оккупантов на Запорожском направлении, - ISW
Увольнение российского командира 58 армии Ивана Попова из-за доклада о проблемах россиян на фронте указывают на то, что оборона РФ в Украине, вероятно, хрупкая
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) .
"Увольнение Попова из-за вопроса потерь россиян и сообщения о жалобах на отсутствие ротации сил еще больше подтверждают оценку ISW о том, что российская оборона в Украине, вероятно, хрупкая", - говорится в отчете.
Ранее ISW отмечало, что российской армии не хватает резервов для ротации фронтовых подразделений. Так, по мнению аналитиков, без оперативных резервов россиянам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции в случае украинского контрнаступления. Жалобы Попова указывают на то, что вражеские войска нуждаются в ротации и подкреплении своей нынешней обороны в западной части Запорожской области.
"Отсутствие у России резервов, вероятно, не дало Герасимову возможности серьезно рассмотреть апелляцию Попова, а его увольнение еще больше продемонстрировало, что российские силы не могут производить ротацию сил", - пишут в отчете.
Аналитики утверждают, что поэтому российским силам придется полагаться на существующие силы в случае любого украинского прорыва.
"Жалобы Попова на низкую контрбатарейную способность российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, результат того, что ISW оценивает как попытки Украины свести на нет российские силы, которые обороняются на юге Украины", - подытожили в отчете.
- 12 июля стало известно, что в РФ отстранили командира 58 армии Ивана Попова, который воюет на Запорожском направлении – сам он утверждает, что это из-за доклада о реальных проблемах России на фронте.
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