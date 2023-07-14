Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) .

"Увольнение Попова из-за вопроса потерь россиян и сообщения о жалобах на отсутствие ротации сил еще больше подтверждают оценку ISW о том, что российская оборона в Украине, вероятно, хрупкая", - говорится в отчете.

Ранее ISW отмечало, что российской армии не хватает резервов для ротации фронтовых подразделений. Так, по мнению аналитиков, без оперативных резервов россиянам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции в случае украинского контрнаступления. Жалобы Попова указывают на то, что вражеские войска нуждаются в ротации и подкреплении своей нынешней обороны в западной части Запорожской области.

"Отсутствие у России резервов, вероятно, не дало Герасимову возможности серьезно рассмотреть апелляцию Попова, а его увольнение еще больше продемонстрировало, что российские силы не могут производить ротацию сил", - пишут в отчете.

Аналитики утверждают, что поэтому российским силам придется полагаться на существующие силы в случае любого украинского прорыва.

"Жалобы Попова на низкую контрбатарейную способность российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, результат того, что ISW оценивает как попытки Украины свести на нет российские силы, которые обороняются на юге Украины", - подытожили в отчете.