Увольнение работников в компании Twitter начнется 4 ноября
Компания Twitter в электронных письмах сотрудникам заявила, что увольнение начнется в пятницу, 4 ноября
Об этом сообщает издание Reuters .
Медиакомпания информирует в электронном письме работникам, что в пятницу до 9 утра по тихоокеанскому времени персонал получит решающее уведомление.
"Twitter сообщит сотрудникам по электронной почте о том, были ли они уволены, временно закрыв свои офисы и заблокировав доступ персонала после недели неопределенности по поводу будущего компании под руководством нового владельца Илона Маска", - говорится в сообщении.
Сотрудники, которых не коснутся увольнения, получат уведомление на рабочую электронную почту. А те, кто уволен - о дальнейших действиях на их личные адреса.
"Пытаясь вывести Twitter на здоровый путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу", - говорится в электронном письме, с которым ознакомилось издание.
Офисы Twitter будут временно закрыты, а доступ к бейджам будет приостановлен, чтобы обеспечить безопасность каждого сотрудника, систем и данных клиентов.
- Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы помочь человечеству.
- 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.
- Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.
- Также стало известно , что Маск поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.
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