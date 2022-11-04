Увольнение работников в компании Twitter начнется 4 ноября

Об этом сообщает издание Reuters .

Медиакомпания информирует в электронном письме работникам, что в пятницу до 9 утра по тихоокеанскому времени персонал получит решающее уведомление.

"Twitter сообщит сотрудникам по электронной почте о том, были ли они уволены, временно закрыв свои офисы и заблокировав доступ персонала после недели неопределенности по поводу будущего компании под руководством нового владельца Илона Маска", - говорится в сообщении.

Сотрудники, которых не коснутся увольнения, получат уведомление на рабочую электронную почту. А те, кто уволен - о дальнейших действиях на их личные адреса.

"Пытаясь вывести Twitter на здоровый путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу", - говорится в электронном письме, с которым ознакомилось издание.

Офисы Twitter будут временно закрыты, а доступ к бейджам будет приостановлен, чтобы обеспечить безопасность каждого сотрудника, систем и данных клиентов.