Увольнение работников в Ивано-Франковске из-за отказа от вакцинации нарушает конституционные права, - Денисова
Увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека
Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
Соответствующее заявление Денисова сделала после сообщения мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Facebook о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, их могут уволить.
В связи с этим Денисова отмечает, что ст. 43 Конституции гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.
"Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 3018 "Об утверждении дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинациюяот коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается", - добавила она.
При этом омбудсмен обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
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