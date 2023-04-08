Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Радио Свобода.

"Российская Федерация не хочет общаться на тему политико-дипломатического урегулирования. Как не хотела коммуницировать до полномасштабного вторжения и после его начала. Мы понимаем, что нам не с кем коммуницировать", - сказала она.

В декларации саммита "Крымской платформы" утверждается, что деоккупация будет проходить мирным путем. В Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма определено, что ключевой способ деоккупации - политико-дипломатический. Однако, после полномасштабного вторжения РФ в Украину такой подход меняется, считает Ташева.

"Мы не исключаем политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения и военных и разрушения гражданской инфраструктуры, но хорошо понимаем, что вероятнее всего освобождение будет военным путем", - сказала чиновник.

По словам Ташевой, после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало очевидно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.