Увольнение Крыма, скорее всего, произойдет военным путем, - представитель президента в АРК
Россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма как до полномасштабной войны, так и после ее начала. После попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, стало ясно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым
Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Радио Свобода.
"Российская Федерация не хочет общаться на тему политико-дипломатического урегулирования. Как не хотела коммуницировать до полномасштабного вторжения и после его начала. Мы понимаем, что нам не с кем коммуницировать", - сказала она.
В декларации саммита "Крымской платформы" утверждается, что деоккупация будет проходить мирным путем. В Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма определено, что ключевой способ деоккупации - политико-дипломатический. Однако, после полномасштабного вторжения РФ в Украину такой подход меняется, считает Ташева.
"Мы не исключаем политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения и военных и разрушения гражданской инфраструктуры, но хорошо понимаем, что вероятнее всего освобождение будет военным путем", - сказала чиновник.
По словам Ташевой, после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало очевидно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.
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