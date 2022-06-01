Увольнение Денисовой с должности омбудсмена – это политическая расправа. Ее медийность не нравилась Офису президента, - правозащитник Лисянский
Учредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский считает, что увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченной Верховной Рады по правам человека является политической расправой, ведь Офису президента Украины не нравилась медийность омбудсмена
Правозащитник рассказал об этом в эфире Эспрессо.
"Вчерашнее увольнение Людмилы Денисовой – это политическая расправа. По моему мнению, ее медийность не нравилась Офису президента. Ведь с начала широкомасштабной войны России против Украины Офис омбудсмена стал площадкой распространения информации о военных преступлениях россиян. Денисову в последнее время очень много цитировали международные медиа, что не понравилось Офису президента, ее ревновали, поэтому вот так подло поступили", - отметил Лисянский.
Эксперт добавил, что Людмилу Денисову уволили с должности омбудсмена без обсуждения с общественностью, что, по его мнению, имеет признаки тоталитаризма.
"Денисову уволили в один день, без консультаций с общественностью. Кандидатуры нового омбудсмена, не легитимного, тоже не буду обсуждать с нами, а что это как не тоталитаризм?" – заметил Павел Лиснянский.
- 30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.
- Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой : по мнению властей, омбудсмен "почти не выполнял свои полномочия".
- Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой.
- 31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена.
- Людмила Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".
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