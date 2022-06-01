Правозащитник рассказал об этом в эфире Эспрессо.

"Вчерашнее увольнение Людмилы Денисовой – это политическая расправа. По моему мнению, ее медийность не нравилась Офису президента. Ведь с начала широкомасштабной войны России против Украины Офис омбудсмена стал площадкой распространения информации о военных преступлениях россиян. Денисову в последнее время очень много цитировали международные медиа, что не понравилось Офису президента, ее ревновали, поэтому вот так подло поступили", - отметил Лисянский.

Эксперт добавил, что Людмилу Денисову уволили с должности омбудсмена без обсуждения с общественностью, что, по его мнению, имеет признаки тоталитаризма.

"Денисову уволили в один день, без консультаций с общественностью. Кандидатуры нового омбудсмена, не легитимного, тоже не буду обсуждать с нами, а что это как не тоталитаризм?" – заметил Павел Лиснянский.

30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой : по мнению властей, омбудсмен "почти не выполнял свои полномочия".

Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой.

31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена.

Людмила Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb