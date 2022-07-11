Об этом в эфире Еспресо заявила уполномоченная ВРУ по правам человека 2012 – 2018 гг Валерия Лутковская.

"Я бы говорила о проблемах с применением Конституции по отношению к независимому институту. Специально под будущее голосование по снятию омбудсмена был проголосован специальный закон, который позволял парламентариям это сделать во время военного положения и пользуясь им, сняли Людмилу Денисову, по-моему, поставив под огромный вопрос независимость института омбудсмена", - сказала она.

По ее словам, было довольно трудно в условиях 2013-2015 годов завоевать статус. А для нашего института - самый высокий статус доверия со стороны организаций ООН.

"То, что сделали, уволив неконституционным образом Людмилу Денисову - это было неправильно, потому что это было и нарушением наших международных обязательств иметь независимого омбудсмена и нарушением национальной Конституции", - добавила Лутковская.

Она прокомментировала назначение омбудсменом Дмитрия Лубинца.

"Это очень положительный шаг, учитывая то, что он был главой парламентского комитета по правам человека. Он знает всю проблематику. По-моему, в условиях войны - это был лучший выбор, который могли сделать парламентарии. Главное сейчас восстановить независимость этого института", – подытожила Лутковская.

Напомним, 31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена.

Людмила Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".

1 июля Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца новым омбудсменом .