Увольнение Баканова будет иметь правовые последствия, возможно, откроют дело, - военный эксперт Ступак
Увольнение главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова может закончиться уголовным делом против него
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Украинского института будущего и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Я думаю, президент созрел. Он долгое время отбрасывал ту информацию, которая до него доходила из разных источников о деятельности СБУ. Было много претензий - мы не можем сказать, что ведомство работало идеально", - сказал он.
Ступак добавил, что в адрес СБУ было много нареканий, а когда началась полномасштабная война – их появилось в разы больше.
"Это заставило президента реагировать. Действующий работник СБУ Наумов в Сербии задержан с кучей денег и ситуация с руководителем СБУ по Крыму. Я действительно, еще не видел, чтобы руководителя такого уровня (Баканова, - ред.) увольняли так официально с такой формулировкой - за нарушение, повлекшее тяжкие последствия. Не по-тихому уволили, а очень серьезно", - отметил эксперт.
По его мнению, будут последствия этого увольнения в правовом плане.
"Я вижу, что увольнения просто не будет, если бы был просто указ об увольнении - это было бы отдельное дело. Сейчас, если в указе президента указана такая статья - я вижу перспективу уголовного производства относительно персонально господина Баканова. Посмотрим, как ДГБР будет рассматривать эти материалы. Увольнением просто не ограничится. Думаю, будут правовые последствия с расследованием, обысками", - подытожил Ступак.
- 19 июля Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.
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