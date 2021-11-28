Уволили работников УГО, которые не сбили дрон для съемки дня рождения Ермака, - журналист Ткач

Они находились там в честь дня рождения последнего, говорится в подкасте издания.



"Я думаю, что эта история (тайных полетов в Гуту, – ред.) будет иметь продолжение. Я знаю, что сейчас в Управлении государственной охраны продолжается расследование: они ищут мои источники. Они считают, что у меня целая сеть источников. И сейчас проходят расследования и проверки. Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей - о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили", - рассказал Ткач.



По его словам, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС. Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь. Ткач также располагает информацией, что в МВД теперь думают, как дальше реагировать на этот случай.



Офис президента якобы писал запрос, чтобы предоставили вертолет, хотя Владимир Зеленский сказал на пресс-марафоне, что ему предложили воспользоваться авиацией ГСЧС те, кто летел с президентом в Гуту, что может указывать на то, что вертолеты использовали по совету министра Дениса Монастырского.



По словам Ткача, о планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знали немало людей, однако о подробностях празднования рассказывали единицы, а само мероприятие было законспирировано.



По данным Ткача, гостей в резиденции было немного. Известно, что партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу за два дня до дня рождения Андрея Ермака. Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев тоже был с семьей. Был там и замглавы Офиса президента Олег Татаров. Сам президент тоже был с семьей.



Журналист подчеркнул, что использование ведомственных вертолетов в частных, а не в государственных целях вызывает вопросы.

Напомним, 1 декабря в Киеве должна пройти акция с требованием отставки Ермака.

Зеленский заранее назвал ее попыткой "госпереворота".