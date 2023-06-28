Уволили начальника Одесского ТЦК Борисова, у которого нашли элитное жилье в Испании
В среду, 28 июня, стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
Решение об увольнении Евгения Борисова с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки было принято 23 июня.
Что известно о Евгении Борисове
В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания"" .
По информации журналистов, в конце 2022 года Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.
Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".
22 июня в "Юге" заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.
Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.
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