Об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Известно, что ранее он был председателем правления государственного Укрэксимбанка, потом его уволили с должности из-за скандала с нападением на журналистов программы "Схемы".

Сотрудники Укрэксимбанка совершили нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с тогдашним главой банка Евгением Мецгером. У него спрашивали о кредите на $60 млн под залог спорного ТРЦ SkyMall фирмам малоизвестного бизнесмена, чья компания вела деятельность в оккупированном Донбассе и уплачивала налоги оккупационным властям.

После скандала с журналистами Мецгер написал заявление об увольнении.

4 октября 2021 года сообщили , что в прокуратуре готовят два подозрения относительно нападения на журналистов "Схем". Одновременно с этим Мецгер извинился перед "Схемами" за нападение во время интервью.

7 октября прокуратура объявила подозрение Мецгеру о нападении на журналистов. Позже он получил сообщение об еще одном подозрении . 11 октября стало известно, что Мецгер был уволен с должности главы Укрэксимбанка. Это случилось после того, как он добровольно написал заявление о своей отставке.

11 ноября сообщили, что Укрэксимбанк восстановил в должностях двух нападавших на журналистов "Схем" – Игоря Тельбизова и Олега Осипова.

12 января 2022 года правительство лишило Мецгера полномочий подписывать гражданско-правовые договоры с членами наблюдательного совета банка.

7 апреля "Радио Свобода" сообщило, что Мецгера планируют назначить замминистра экономики Украины .

14 сентября по делу нападения на журналистов "Схем" признали виновными экс-председателя Укрэксимбанка и еще двух его работников.