Уволенный клубом УПЛ тренер нашел работу за границей

Об этом сообщает "Акса" в Instagram.

В клубе объявили, что Руслан Костышин назначен новым главным тренером новичка высшего дивизиона чемпионата Казахстана.

45-летний Руслан Костышин с 2014 по 2021 год тренировал "Колос" из Ковалевки. Он довел клуб через все дивизионы Премьер-лиги и вывел в еврокубки.

В августе прошлого года Костышин подал в отставку после поражения "Колоса" от "Динамо" в чемпионате Украины со счетом 0:7.