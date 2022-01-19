Уволенный клубом УПЛ тренер нашел работу за границей
Бывший тренер "Колоса" Руслан Костышин возглавил казахстанский клуб "Акса"
Об этом сообщает "Акса" в Instagram.
В клубе объявили, что Руслан Костышин назначен новым главным тренером новичка высшего дивизиона чемпионата Казахстана.
45-летний Руслан Костышин с 2014 по 2021 год тренировал "Колос" из Ковалевки. Он довел клуб через все дивизионы Премьер-лиги и вывел в еврокубки.
В августе прошлого года Костышин подал в отставку после поражения "Колоса" от "Динамо" в чемпионате Украины со счетом 0:7.
- Напомним, 12 декабря 2021 "Колос" победил "Минай" 2:1 ушел на зимний перерыв на восьмом месте в чемпионате Украины.
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