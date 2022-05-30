Уволенный глава харьковской СБУ Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и извиниться перед работниками структуры
Уволенный президентом глава управления СБУ Харьковской области отрицает упреки о бездействии руководства управления в начале полномасштабного вторжения России и призвал президента публично опровергнуть их
Об этом в фейсбуке написал глава управления СБУ Харьковской области Роман Дудин, которого накануне уволил президент Владимир Зеленский "за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
"...прошу публично опровергнуть изложенную в Вашем обращении информацию о бездействии руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур", – обратился Дудин к Зеленскому.
Он убежден: оборону города ослабило бездействие Харьковской облгосадминистрации и нелогичные приказы военных, а сам губернатор якобы признался, что не контролирует ситуацию в регионе.
Он отметил, что в начале февраля 2022 года из Харьковской области поступило сообщение о выводе 92-й бригады, поэтому город остался без боеспособных частей ВСУ. Однако Дудин отметил, что была договоренность об уходе из бригады до 1 марта.
При этом он отметил, что был "причудливый" приказ руководителя обороны города о выдвижении связистов в свои подразделения, а членам штаба - покинуть управление для поиска другого места дислокации.
"Помню, что по оперативной информации враг давал два часа на сдачу города, горсовет и ХОГА были закрыты на "переучет", а мой заместитель по селектору из кабинета губернатора докладывал о текущей ситуации президенту, а в то время руководство региона "хлебало" кофе" в квартире одного известного народного депутата от ОПЗЖ", – указал Дудин.
В сообщении он сетует на то, что Зеленский, уволив его и обвинив в бездействии, выслушал только одну сторону.
"Единственное, за что меня можно наказать с начала войны - это то, что я 24-го выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал - Харьков был бы оккупирован", - отметил глава СБУ области.
Относительно любых других обвинений Дудин готов пройти полиграф. Он добавил, что понимает, кто является "заказчиками этой истории".
- Напомним, 29 мая во время визита в Харьков президент Владимир Зеленский объявил об увольнении начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина, потому что он, мол, не работал на защиту города. Однако указ об его увольнении пока не опубликован.
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