Уволен руководитель Запорожского госпиталя, коллектив больницы в шоке, - волонтер Корчинская

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо".



Волонтер рассказала, что высшее медицинское военное руководство никак не мотивирует освобождение командира госпиталя с должности, коллектив врачей удивлен и в шоке от такого решения.



"Во время войны уволить молодого командира, который за три месяца в должности коренным образом сменил работу госпиталя, сделал первый госпитальный хаб в стране, привлек к нему все гражданские больницы. Это единственное отделение страны, которое открыто как отдельная больница для лечения акубаротравм (акубаротравма – это повреждение внутреннего уха, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны – это тот человек, который обеспечил медицинским имуществом тактическую медицину на 15 млн грн, в то время, когда командование медицинских сил за два месяца прислали лекарства на 400 тысяч грн. Также этот человек полностью переоборудовал госпиталь и сейчас продолжается ремонт в помещениях, которые были заброшены более 30 лет" – отметила волонтер.



Корчинская отметила, что подполковник Писанко был ранен в АТО, имеет орден Богдана Хмельницкого и сегодня является одним из лучших начмедов в Украине, которого почитает и уважает весь фронт.