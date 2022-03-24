Увидим, удалось ли России в НАТО, ЕС и "Большой семерке" сломать кого-то и перетащить на сторону войны, - Зеленский
Сегодня, 24 марта, станет ясно, кто готов всесторонне помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу территорию от захватчиков и восстановить мир в Украине.
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .
"Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому что оккупантов очень много, просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне.
Мы просили закрыть наше небо. И мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу территорию от захватчиков и восстановить мир в Украине.
Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-нибудь в НАТО, ЕС или в "Большой семерке". Сломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное