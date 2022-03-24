Увидим, удалось ли России в НАТО, ЕС и "Большой семерке" сломать кого-то и перетащить на сторону войны, - Зеленский

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому что оккупантов очень много, просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне.

Мы просили закрыть наше небо. И мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу территорию от захватчиков и восстановить мир в Украине.

Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-нибудь в НАТО, ЕС или в "Большой семерке". Сломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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