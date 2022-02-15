"Увидим – поверим в деэскалацию": Кулеба отреагировал на заявление Минобороны РФ об отводе войск

Об этом министр заявил на брифинге 15 февраля.



"Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод - поверим в деэскалацию", - заявил Кулеба.



По его словам, украинской дипломатии удается удерживать РФ от нового вторжения.



"Нам удалось с партнерами умерить РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".