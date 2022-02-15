"Увидим – поверим в деэскалацию": Кулеба отреагировал на заявление Минобороны РФ об отводе войск
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет видеть доказательства отвода российских войск от украинских границ
Об этом министр заявил на брифинге 15 февраля.
"Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод - поверим в деэскалацию", - заявил Кулеба.
По его словам, украинской дипломатии удается удерживать РФ от нового вторжения.
"Нам удалось с партнерами умерить РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - подчеркнул глава МИД.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
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