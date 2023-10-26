"Увидим не один такой батальон": Данилов прокомментировал создание в ВСУ подразделения по россиянам
В четверг, 26 октября, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о создании подразделения ВСУ по россиянам и заявил, что в ближайшее время их будет больше
Об этом он заявил в телемарафоне.
"На нашей стороне воюют очень многие представители РФ, российские меньшинства, которые выступают категорически против режима Путина, именно режима Путина и они помогают нам в этой борьбе", - сказал Данилов.
По его словам, это единственная информация, которую он сейчас может обнародовать.
"Эти случаи не единичны. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще не один такой батальон", - добавил секретарь СНБО.
- Украина набирает новый батальон "Сибирь", полностью состоящий из граждан России. Эти солдаты станут частью регулярной украинской армии и пойдут воевать против Кремля.
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