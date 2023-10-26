"Увидим не один такой батальон": Данилов прокомментировал создание в ВСУ подразделения по россиянам

Об этом он заявил в телемарафоне.

"На нашей стороне воюют очень многие представители РФ, российские меньшинства, которые выступают категорически против режима Путина, именно режима Путина и они помогают нам в этой борьбе", - сказал Данилов.

По его словам, это единственная информация, которую он сейчас может обнародовать.

"Эти случаи не единичны. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще не один такой батальон", - добавил секретарь СНБО.