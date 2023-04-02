Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"На следующей неделе 13 прифронтовых громад Донетчины хотят ввести принудительную эвакуацию детей. Позавчера было в городе 6 детей, одного вывезли - стало пять. Потом нашли еще троих. Сейчас реальное количество детей - восемь", - отметил он.

Барабаш добавил, что ситуация с этим вообще не меняется.

"Даже после гибели пятимесячного мальчика, другие родители отказываются уезжать - не хотят уезжать. Пожалуй, уже не к чему достучаться у этих родителей - кроме негатива, у нас уже ничего нет. Они неадекватны, все рассказывают, что в городе детей нет. Ни один из них не подтвердил это. Они прячут детей. Какие-то шпионские страсти. Увидим, будем забирать и вывозить", - подытожил глава ВГА.