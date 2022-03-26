"Увидеть Мощун и умереть": ВСУ устроили котел оккупантам, которые пытались войти в Киев, и уничтожили их

Об этом заявили в Минобороны .



"Увидеть Мощун и умереть! Это все, что осталось от оккупантов, пытавшихся ворваться в Киев. Но бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев устроили им котел в направлении Пуща-Водица, Ирпень, Буча, Гостомель, и продолжают оттеснять врага подальше от столицы ", – сообщили в министерстве.

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