"Увидеть Мощун и умереть": ВСУ устроили котел оккупантам, которые пытались войти в Киев, и уничтожили их
В Киевской области 72 ОМБр ВСУ устроила котел россиянам, пытавшимся прорваться в столицу, и продолжает оттеснять оккупантов от Киева
Об этом заявили в Минобороны .
"Увидеть Мощун и умереть! Это все, что осталось от оккупантов, пытавшихся ворваться в Киев. Но бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев устроили им котел в направлении Пуща-Водица, Ирпень, Буча, Гостомель, и продолжают оттеснять врага подальше от столицы ", – сообщили в министерстве.
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