"Увидеть, к чему привела политика уступок России": Зеленский предложил Меркель и Саркози посетить Бучу

Об этом президент заявил в своем вечернем видеообращении, сообщает Еспресо.TV.



Зеленский подчеркнул, что фотографии расстрелянных в Буче украинцев должны подтолкнуть к выводам о политическом поведении, которое позволило российскому злу прийти на украинскую землю.



"Сегодня 14-я годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс убрать Украину из серой зоны между НАТО и Россией. Серой зоны, в которой, по мнению Москвы, ей все позволено", - заявил президент.



По его словам, в 2008 году по оптимистическим формулировкам, что якобы Украина сможет стать членом НАТО в будущем, был спрятан отказ принимать Киев в Альянс из-за бессмысленного страха перед Россией.



"Они думали, что отказав Украине смогут успокоить Россию и убедить ее уважать Украину", – сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что после этого ошибочного расчета за 14 лет Украина пережила две революции, восемь лет войны на Донбассе, а теперь борется за жизнь в самой страшной войне в Европе со времен Второй Мировой.



"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. увидетьсобственными глазами замученых украинцев и украинок. Мыне обвиняем никого,кромеконкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", - подытожил Зеленский.

Также президент Украины прокомментировал зверства, которые совершили российские оккупанты в Буче, посоветовав российским матерям посмотреть, каких "уродов они вырастили".



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