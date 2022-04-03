"Увидеть, к чему привела политика уступок России": Зеленский предложил Меркель и Саркози посетить Бучу
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в нерешительности и многолетних уступках РФ и предложил бывшим лидерам Германии и Франции посмотреть на последствия зверств россиян в Буче
Об этом президент заявил в своем вечернем видеообращении, сообщает Еспресо.TV.
Зеленский подчеркнул, что фотографии расстрелянных в Буче украинцев должны подтолкнуть к выводам о политическом поведении, которое позволило российскому злу прийти на украинскую землю.
"Сегодня 14-я годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс убрать Украину из серой зоны между НАТО и Россией. Серой зоны, в которой, по мнению Москвы, ей все позволено", - заявил президент.
По его словам, в 2008 году по оптимистическим формулировкам, что якобы Украина сможет стать членом НАТО в будущем, был спрятан отказ принимать Киев в Альянс из-за бессмысленного страха перед Россией.
"Они думали, что отказав Украине смогут успокоить Россию и убедить ее уважать Украину", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что после этого ошибочного расчета за 14 лет Украина пережила две революции, восемь лет войны на Донбассе, а теперь борется за жизнь в самой страшной войне в Европе со времен Второй Мировой.
"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. увидетьсобственными глазами замученых украинцев и украинок. Мыне обвиняем никого,кромеконкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", - подытожил Зеленский.
- Также президент Украины прокомментировал зверства, которые совершили российские оккупанты в Буче, посоветовав российским матерям посмотреть, каких "уродов они вырастили".
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