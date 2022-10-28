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Война с Россией: хроника
Мнение
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OPINION

Увидели уборщицу? Скажите ей пару добрых слов. Может, где-то далеко так метет улицы мама, жена, сестра или дочь

Татьяна Мокриди
28 октября, 2022 пятница
16:06
Мнение

Ветер войны, разрушающий судьбы и будущее. Куда еще его принесет? В какие страны?

Почему я не люблю осень и зиму? И здороваюсь со всеми уборщицами и дворниками?

Мы всегда стремимся демонстрировать свою успешность, силу и карьерный рост. Но сейчас такие обстоятельства, что ты можешь иметь три образования, знать английский и быть совершенно беспомощным. Просто потому что ты беженка с детьми в другой стране. И иногда, чтобы прожить, украинки работают за еду и крышу над головой. Как говорит моя знакомая психолог: "Нужно забыть, кем мы были до…".

Во время интервью с женщинами, которые с началом войны оказались в разных странах и на разных континентах, я слышу немало историй, чувствую боль и отчаяние. На днях одна из актрис киевского театра не захотела рассказать о своей жизни за границей. Понимаю почему… Потому что теперь весь свой талант она проявляет, разговаривая со свежеиспеченными круассанами в пекарне… Она и не подозревала, что будет что-то печь ночью… в другой стране.

Ты можешь прийти с прекрасным резюме, одетая так, что при входе в хорошую гостиницу какая-то женщина спросит: "Вы модель?". А уже через 5 минут, опустишь глаза, будешь смотреть на свои туфли Chanel и услышишь: "У нас для вас два предложения: грузчик и уборщица. Грузчиком работать легче, потому что другая вакансия — это уборка 30 номеров в день". Эти слова эйчара – плохой сон? Реальность! Едет крыша. После подобных встреч женщины чувствуют себя раздавленными.

8 месяцев войны. Кто имел какой-то финансовый запас, давно его потратил. Вместе с пустыми карманами приходит понимание, что война надолго. На мужчин надежды мало, конечно, если речь не идет о гламурных батальонах Монако и Вены. Война забирает все деньги, бизнес лег, заработки тоже. Поэтому сейчас в большинстве случаев он говорит ей: "Родная, ты же умная и все сможешь, выкрутишься".

Эти "любимые, дорогие и умные" соглашаются на любую работу, чтобы жить в безопасности с детьми. Большинство женщин уже изучили месячные бюджеты выживания в разных странах, почувствовали отношение к себе, начинаются переезды и новые устройства.

Работать не стыдно, стыдно не работать. Надо уважать любой труд. Потому что каждая из них – необходимость для комфорта жителей Земли.

Когда-то давно в 80-х мне тоже было стыдно. Правда, тогда мне было лет 14 –15. Редко, когда была уже экстренная ситуация, родители будили меня около 5 утра, чтобы я им помогла. И мы подметали улицы или убирали снег. А потом я бежала в школу. Ложась спать, я просила: "Господи, хоть бы снег не выпал. Хоть бы заморозок не ударил, потому что все листья облетят". Мне было жаль родителей, которые тяжело работали и мало спали. В детстве у нас было все необходимое, родители вертелись на 3-4 работах десятилетиями. И главное: с моих пяти лет мы жили в собственном доме. Я не знала, что такое проживание в общежитии или в маленькой квартире. Но все имеет свою цену. И ветер в лицо бросал сухие листья… И лопата была тяжелая от влажного снега. Прошли годы, а я так и не научилась любить осень и зиму.

Тогда я себе пообещала, что стану бульдозером, выгребу, выучусь, сделаю карьеру и буду успешной.

Успешной точно была, может, еще когда-нибудь и буду. Но хорошо понимаю, что моего английского не хватит, чтобы писать книги или статьи для известных мировых СМИ. Надо снова искать себя… свое место…

Снова этот проклятый ветер! Но этот опасен и страшен. Ветер войны, разрушающий судьбы и будущее. Куда еще его принесет? В какие страны?

Вы сегодня вышли из дома? Увидели дворника, уборщицу? Скажите им пару добрых слов. Может быть, где-то далеко… так же метет улицы ваша мама, жена, сестра или дочь.

Работать не стыдно. Выгребем! Поставим детей на ноги! Нацию сохраним! Мы ведь мамы, которые все могут!

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Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка

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