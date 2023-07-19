Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении.

Он отметил, что накануне встретился с представителями африканских СМИ – печатных изданий, радио, телевидения – из Южно-Африканской Республики, из Нигерии, Кении, Уганды, Ганы, Бенина, Кот-д'Ивуара.

"Они были не только в Киеве – они посетили и Херсонщину, и Бучу, общались с родными жертв этой войны. Каждый раз, когда журналисты из других стран приезжают в Украину и своими глазами видят последствия российской агрессии, они возвращаются домой с правдой об этой войне И мы говорим с ними во время интервью не на английском или французском языках – нет, мы говорим на языке правды, и это очень помогает нам держать и увеличивать внимание мира к Украине, к нашей борьбе за свободу», - говорится в обращении.

Также Зеленский добавил, что говорили с африканскими медийщиками, в частности о ситуации с зерновым экспортом, российской агрессией против глобальной продовольственной стабильности.

"Я благодарен каждому и каждому в мировых СМИ, кто честно рассказывает своей аудитории об увиденном в нашем регионе, в нашей стране", - подчеркнул президент.