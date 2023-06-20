Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"На фоне того, что восемь населенных пунктов Мелитопольского и Бердянского направлений были освобождены, у россиян начинается определенная нервозность. Действия ВСУ прямо отражаются на их психическом состоянии. Об этом говорят и российские военнопленные, которые рассказывают, что наступление Сил обороны только усилило раздоры в их подразделениях", - объяснил Кирильчук.

Депутат Запорожского городского совета подчеркнул, что оккупанты продолжают терроризировать гражданское население на временно оккупированной территории.

"Силы обороны освобождают оккупированные территории. Россияне не в состоянии этому противостоять и пытаются усилить давление на гражданское население оккупированных территорий. Они уже не играют в проклятых оккупантов и что они там "навсегда". Россияне сами в это уже не верят. Поэтому пытаются отыграться на гражданском населении", – добавил он.