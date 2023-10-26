Уверена, что в декабре выйдем на хорошее политическое решение по вступлению Украины в ЕС, - Стефанишина

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины сказала в эфире телемарафона.

Она заявила, что некоторые страны и чиновники пытаются манипулировать и продвигать свои интересы в этом вопросе.

"Мы сегодня уже видим, что некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь протисать какие-то свои личные пожелания в готовящиеся Европейской комиссией документы. Также мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются приуменьшить оценку прогресса Украины и , скажем так, обесценить некоторые из наших усилий", - объяснила вице-премьер.

Стефанишина рассказала, что Украина работает индивидуально с каждым подобным прецедентом и призвала партнеров не поддаваться манипуляциям.

"Мы все видим и индивидуально работаем, но также призываем своих друзей не давать поля для манипуляции, особенно когда речь идет о европейской интеграции Украины. Это, прежде всего, выбор украинского народа, поэтому я уверена, что позиции наши сильные, и мы выйдем в декабре на хорошее". политическое решение", – говорит она.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Также вице-премьер-министр Ольга Стефанишина рассказала , что Киев договаривается о вступлении в ЕС с Венгрией и Румынией, которые выражают оговорки относительно прав своих этнических меньшинств в нашей стране.

СМИ сообщают , что Украина получит 8 ноября важный отчет Европейской комиссии, который покажет, насколько она готова к началу переговоров о членстве в ЕС.