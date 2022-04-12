Уверен, получим почти все оружие, в котором нуждаемся, но нужно время, которого у нас нету, - Зеленский
Вооруженные силы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было необходимое оружие, самолеты и бронетехнику, однако они пока этого не получают
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины.
"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле и чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но... Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать необходимые решения", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что в вопросе оружия Украина все еще зависит от своих партнеров.
"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время, теряются жизнь украинцев. Жизнь, которые уже не вернуть. И это – ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Навсегда останется ответственность. в истории", – заявил президент.
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