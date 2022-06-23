"Уверен, мы дадим Украине статус кандидата": глава Евросовета Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором"
ЕС предоставит Украине и Молдове статус кандидата на вступление, уверен глава Европейского Совета
Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда .
"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы дадим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", - сказал Мишель.
- Напомним, ЕС 23 июня должен принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство на этой неделе.
- 22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение относительно кандидатства Украины в ЕС. Также глава дипломатии ЕС рассказал, что проинформировал Кулебу о встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждалась российская агрессия по отношению к Украине.
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