Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда .

"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы дадим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", - сказал Мишель.

Напомним, ЕС 23 июня должен принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство на этой неделе.

22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение относительно кандидатства Украины в ЕС. Также глава дипломатии ЕС рассказал, что проинформировал Кулебу о встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждалась российская агрессия по отношению к Украине.

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