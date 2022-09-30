Об этом Ходжес заявил в интервью BBC.

"Эта война завершится, когда последний российский солдат перейдет большой мост через Керченский пролив. Я считаю, что украинские силы имеют потенциал отбросить российские силы к линии 23 февраля — до конца этого года. Думаю, что это действительно возможно. Это будет тяжело, но думаю, что это вполне возможно", – сказал генерал.

По его прогнозу, до середины следующего года украинские войска будут контролировать Крым, если Запад будет продолжать выполнять все, что обещал, и будет поддерживать санкции, которые "не позволят России подняться на ноги".

"Поэтому, мне кажется, эта частичная мобилизация и угрозы, исходящие из Кремля, являются признанием того, что ситуация стремительно ухудшается. И такие ситуации иногда могут ускоряться. Все может развалиться быстрее, чем мы ожидали. Я надеюсь, что так и случится "Чем быстрее, тем лучше. Но я удивительно уверен, что это закончится в Крыму полным контролем Украины над своей суверенной территорией", — считает Ходжес.

Что касается угроз применить против Украины ядерное оружие, то генерал заявил, что это маловероятный вариант.

"Я считаю маловероятным, что они действительно применят ядерное оружие. Я не считаю, что Путин и люди из его окружения – какими бы злыми они ни были, – что они подвержены самоубийству", – отметил Ходжес. – И я думаю, что люди, которые держат президента Путина во власти, думают, что после него будет жизнь, и что после него будет Россия. Поэтому Запад, международное общество должно сосредоточиться на этих людях, говоря: "Смотрите, не разрешите ему сбросить Россию со скалы".

14 сентября Бен Ходжес призвал мир начинать готовиться к распаду России.

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