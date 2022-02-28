Уверен, что это реально, - Зеленский прокомментировал подписание заявки Украины на членство в ЕС

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.



"Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально", - говорится в заявлении Владимира Зеленского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb