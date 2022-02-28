Уверен, что это реально, - Зеленский прокомментировал подписание заявки Украины на членство в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности в том, что Украина станет членом Европейского Союза
Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально", - говорится в заявлении Владимира Зеленского.
- 28 февраля Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Украина станет членом ЕС.
- 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе.
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