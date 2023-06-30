Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Именно в настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил и средств, а также другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки", – сказал он.

По его словам, разведка работает непрерывно и обменивается информацией с иностранными коллегами.

Наев подчеркнул, что командование и личный состав готовы к отражению любых атак.

Что известно о ситуации на границе с Беларусью

По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших учебу в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды окупантов на востоке Украины.

22 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси . Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.

26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психологически тактических полос препятствий на севере страны.

Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Беларуси. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них", - сказал генерал.

"И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закрутится. Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", - добавил он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью.