"Увеличиваем оборонные возможности": Наев оценил угрозы для севера Украины со стороны РФ и Беларуси
Силы обороны на северном направлении готовы к отражению любых атак противника со стороны России и Беларуси. Активно работает разведка
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Именно в настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил и средств, а также другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки", – сказал он.
По его словам, разведка работает непрерывно и обменивается информацией с иностранными коллегами.
Наев подчеркнул, что командование и личный состав готовы к отражению любых атак.
Что известно о ситуации на границе с Беларусью
По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших учебу в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды окупантов на востоке Украины.
22 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси . Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.
26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психологически тактических полос препятствий на севере страны.
Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Беларуси. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.
"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них", - сказал генерал.
"И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закрутится. Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", - добавил он.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное