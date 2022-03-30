Увеличить помощь Украине: верховный комиссар ООН по делам беженцев прибыл во Львов

Об этом сообщил Филиппо Гранди в Twitter.

"Через пять недель после начала российской атак сейчас есть 4 миллиона беженцев из Украины. Я только что приехал в Украину. Во Львове я буду обсуждать с властью, ООН и другими партнерами пути увеличения нашей поддержки людей, которые пострадали и перемещены в результате этой нелепой войны", - написал верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Напомним , министры внутренних дел ЕС разработали план по 10 пунктам по помощи вынужденно переселенным людям из Украины. В Польше заявили , что готовы принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется.

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