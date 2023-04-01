Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467
По состоянию на утро 1 апреля от российской вооруженной агрессии в Украине погибли по меньшей мере 467 детей, еще 944 получили ранения
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"По состоянию на утро 1 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что цифры не окончательны: продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- Напомним, 31 марта российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
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