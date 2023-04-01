Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467

Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467

1 апреля, 2023 суббота
10:56
война с Россией

По состоянию на утро 1 апреля от российской вооруженной агрессии в Украине погибли по меньшей мере 467 детей, еще 944 получили ранения

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По состоянию на утро 1 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что цифры не окончательны: продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

  • Напомним, 31 марта российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
Общество
Криминал
Украина
Россия
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Кислиця
31 мартa, 2023 пятница
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
ДБР
31 мартa, 2023 пятница
Из-за халатности ВСУ потеряли почти 90 тонн авиатоплива: сообщено о подозрении военнослужащему
Жозеп Боррель
31 мартa, 2023 пятница
Боррель о войне в Украине: ЕС готов нарушить табу
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
12:39
Курс валют в Украине на 31 марта: сколько просят за доллар и евро
12:29
В Херсонской области умер электромонтер, который накануне подорвался на мине
12:05
OPINION
Мордор круто увеличил расходы на войну
11:55
В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана, по меньшей мере 15 пострадавших
11:53
Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один – пострадал, - депутат горсовета
11:20
Эксклюзив
Россия дала властям Грузии директиву на публичную казнь Саакашвили, - командир "Грузинского национального Легиона" Мамулашвили
11:18
Утром РФ ударила по Сумщине: зафиксировано 4 прилета
11:07
В США бушуют торнадо: по меньшей мере 5 погибших, десятки ранены
10:45
Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, их залп - до 20 "калибров", - Гуменюк
10:35
Валерий Герасимов
Зимнее наступление Герасимова потерпело провал, - британская разведка
10:33
На Запорожье враг за сутки более 100 раз обстрелял украинские позиции: повреждены жилые дома
10:20
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Митрополит УПЦ (МП) Павел заявил, что получил подозрение от СБУ и в его доме проведут обыски
10:19
Россия в течение месяца будет возглавлять Совбез ООН
10:08
OPINION
О реформе дипломатической службы
09:57
Украинских заключенных принудительно вывезли в Россию, их задержали сразу после освобождения, - NYT
09:56
Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку, - Маляр
09:43
Украинская Буча год спустя: Медленный прогресс в расследовании военных преступлений
09:36
За прошлые сутки РФ обстреляла пограничье Харьковщины, - ОВА
09:26
В течение суток Россия убила двух жителей Донбасса, три человека ранены
09:19
В Берлине против украинцев зафиксировано в 2,5 больше преступлений, чем против других групп
09:09
Урсула фон дер Ляен претендует на пост генсека НАТО, - The Sun
08:56
За сутки Россия потеряла в Украине 630 военных и средство ПВО
08:48
На пункте раздачи продуктов в Пакистане в давке погибли по меньшей мере 11 человек
08:13
Российская армия за сутки 54 раза обстреляла Херсонщину: три человека погибли
08:04
OPINION
Ситуация вокруг Лавры идет по сценарию ФСБ
07:45
Гибель оператора Хатчинс: помощник режиссера "Ржавчины" признал вину и получил наказание
06:30
Из-за малых темпов паспортизации на ВОТ оккупанты не могут подготовиться к "референдумам", - ЦНС
05:59
Папу Франциска планируют выписать из больницы к Вербному воскресенью
05:33
"Очень сложная военная задача": Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
05:06
Страны "Бухарестской девятки" призвали увеличить военное присутствие США в регионе
04:38
Си Цзиньпин отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом, - ISW
04:10
Первый транш от МВФ составит $2,7 млрд: он поступит в ближайшее время, - Минфин
03:42
ЕС призывает Беларусь не размещать на своей территории ядерное оружие РФ
03:14
"Государство-цивилизация" и "центр мирового развития": Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ
02:46
ракета ATACMS
США пока не будут предоставлять Украине ATACMS: есть другие варианты дальнобойного оружия, - генерал Милли
02:18
Лидеры стран Балтии поддерживают создание международного спецтрибунала для РФ
01:50
Киевский "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею
01:22
В Гааге начали судить экслидера Косово Хашима Тачи по обвинению в военных преступлениях
00:54
Минобороны сообщило результаты конкурса в антикоррупционный совет: список
00:06
Эксклюзив
В ближайшее время разрушится миф о непобедимости оси Россия – Китай – Беларусь, – военный эксперт Свитан
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV