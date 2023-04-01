Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По состоянию на утро 1 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что цифры не окончательны: продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.