Увеличение выплат и усовершенствование правил возмещения: НБУ предлагает улучшить условия "автогражданки"
Национальный банк Украины (НБУ) предлагает увеличить выплаты по договорам "автогражданки" и усовершенствовать правила их получения
Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, НБУ вынес на общественное обсуждение проекты двух постановлений об изменениях в порядок осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Этими документами, в частности, предлагается увеличить размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей до 160 тыс. грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, и до 320 тыс. грн на одного потерпевшего за ущерб жизни и здоровью потерпевших.
Документы также предусматривают утверждение перечня, значений и порядка применения корректирующих коэффициентов при заключении страховщиками договоров "автогражданки".
Кроме того, предлагается утвердить Положение о единой централизованной базе данных "автогражданки", размер базового страхового платежа по таким договорам, а также увеличить размер страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления протокола до 80 тыс. грн на одного потерпевшего.
В пресс-службе отметили, что эти изменения являются лишь частью обновлений с "автогражданки", которые регулятор планирует постепенно внедрить. Так, со страховым рынком активно обсуждается отдельный законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
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