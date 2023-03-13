Увеличение военных расходов на 500 млрд грн будет частично происходить благодаря финансовой помощи Запада, - аналитик Несходовский
Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский убежден, что Украина сможет увеличить военные расходы благодаря международной финансовой помощи
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я считаю, что увеличение военных расходов на 500 млрд грн будет частично происходить за счет финансовой помощи наших партнеров. Однако я также понимаю, что поступления от игорного бизнеса тоже будут увеличиваться, что позволит больше вкладывать средства в оборону страны. Также вполне вероятно, что акцизный налог на алкогольные напитки будет увеличиваться, что тоже может увеличить оборонный бюджет", – пояснил Несходовский.
Аналитик подчеркнул, что увеличение оборонного бюджета зависит от многих факторов.
"Сейчас остается открытым вопрос с инфляцией и с курсом доллара. Если национальная валюта будет только укрепляться, то нам потребуется дополнительное финансирование. Поскольку укрепление гривни к доллару меняет сумму международной помощи. Именно поэтому наш оборонный бюджет зависит от многих факторов", - добавил он. .
- 12 марта народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада Украины планирует внести изменения в государственный бюджет на 2023 год, увеличив военные расходы более чем на 500 млрд грн
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное