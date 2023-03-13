Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что увеличение военных расходов на 500 млрд грн будет частично происходить за счет финансовой помощи наших партнеров. Однако я также понимаю, что поступления от игорного бизнеса тоже будут увеличиваться, что позволит больше вкладывать средства в оборону страны. Также вполне вероятно, что акцизный налог на алкогольные напитки будет увеличиваться, что тоже может увеличить оборонный бюджет", – пояснил Несходовский.

Аналитик подчеркнул, что увеличение оборонного бюджета зависит от многих факторов.

"Сейчас остается открытым вопрос с инфляцией и с курсом доллара. Если национальная валюта будет только укрепляться, то нам потребуется дополнительное финансирование. Поскольку укрепление гривни к доллару меняет сумму международной помощи. Именно поэтому наш оборонный бюджет зависит от многих факторов", - добавил он. .