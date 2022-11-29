Об этом он сказал в своей речи на банкете лорд-мэра Лондона, сообщает "Европейская правда",

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру. Защищая Украину, мы защищаем себя", — сказал Сунак.

Он назвал главными вызовами для Великобритании действия России и Китая, и помощь Украине – это один из способов противостоять им.

"Во-первых, поддерживая Украину, мы также активизируем наши европейские отношения для преодоления таких вызовов, как безопасность и нелегальная миграция. Во-вторых, мы рассматриваем Китай в более долгосрочной перспективе, укрепляя нашу устойчивость и защищая нашу экономическую безопасность", - сказал британский премьер.

Сунак подчеркнул террористические методы, которыми прибегает Россия в войне против Украины.

"В Киеве я увидел, как внимание России смещает фокус от кровопролитных столкновений на поле боя до жестокого обращения с гражданским населением. Это было зафиксировано в разрушенных зданиях и кучах обломков, лежащих на улицах, в рассказах первых спасателей, которых я встретил в освобожденном Херсоне, от застенков до мин-ловушек, оставленных в детских игрушках. Пока мир собирается вместе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, я видел, как взрывное устройство было спрятано в детском футбольном мяче – с целью превратить его в оружие войны", — сказал премьер Британии.

В сентябре Британия заявила, что она является вторым по величине военным донором Украины после Соединенных Штатов, предоставив в этом году 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) помощи.

Напомним, во время первого визита в Киев 19 ноября Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух.

Накануне в минобороны Британии показали , как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2.

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