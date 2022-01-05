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Главная Общество Увеличение трафика в 5 раз, сохранение позиций печати. Итоги 2021 года для журнала "Фокус"

Увеличение трафика в 5 раз, сохранение позиций печати. Итоги 2021 года для журнала "Фокус"

5 января, 2022 среда
09:45
Общество

2021 год стал годом прорывов и рекордов для "Фокуса". В 2021 году трафик сайта focus.ua вырос в 5 раз и к ноябрю-декабрю сайт занял крепкие позиции в топ-15 ресурсов Украины как по данным аналитической системы GemiusAudience, так и по оценке Similarweb

За 2021 год на страницах издания и онлайн-ресурсе были опубликованы тысячи эксклюзивных материалов: новостей, комментариев, аналитических статей, авторских колонок, интервью и других текстов. Общее количество материалов, опубликованных на сайте за 2021 год, превысило 30 тысяч.

Отличительной чертой "Фокуса" традиционно остаются редакционные рейтинги: редакция ежегодно публикует подборки "100 самых богатых украинцев", "100 самых влиятельных украинцев", "100 самых влиятельных женщин Украины", рейтинги лучших топ-менеджеров, работодателей, школ и многое другое. В 2021 году на сайте был проведен ряд "народных" рейтингов - массовое онлайн-голосование за самых влиятельных украинцев и украинок, а также за "Топ-50 блоггеров Украины". А в августе, в канун Дня независимости на сайте прошло голосование за "100 современников, сменивших Украину".

В декабре 2021 года среднесуточное количество посещений сайта достигло 540 тыс., это на 415% больше, чем за аналитический период прошлого года.

Также выросли показатели цитирования сайта. Количество уникальных доменов-доноров, оставивших ссылку на материалы focus.ua, увеличилось с 9 тыс. в декабре 2020 года до 58 тыс. в декабре 2021 года, то есть в 6,4 раза, а общее количество ссылающихся страниц — 465 тыс. до 630 тыс.

В 2021 году бренд "Фокус" отметил свое 15-летие: первый выпуск журнала вышел из печати в сентябре 2006 года. С этого момента мир увидели более 700 выпусков еженедельника.

По данным исследовательской компании TNS "MMI Украина 2020/3+2020/4", аудитория одного номера журнала "Фокус" составляет около 87,3 тыс. человек, благодаря чему он занимает вторую строчку рейтинга еженедельников деловой прессы. По состоянию на конец 2021 года охват журнала сохраняет те же показатели.

Как сообщалось ранее, с января 2022 года журнал "Фокус" официально меняет язык печати, уже первый номер 2022 выйдет на украинском. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" издание перейдет на государственный язык, при этом сайт focus.ua продолжит иметь две языковые версии – на украинском и русских языках.

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