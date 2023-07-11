Увеличение случаев гибели российских командиров повлияет на настроения военного руководства РФ, - Згурец
Если российские командиры продолжат гибнуть в тылу, как командующий подводной лодкой "Краснодар" Станислав Ржицкий – это существенно повлияет на настроения российского военного руководства
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.
Он прокомментировал то, что в России застрелили экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого - который может быть причастен к удару "калибрами" по Виннице в прошлом году. Ржицкий также был заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе,
"Я бы сказал, что это с одной стороны - карма, но с другой стороны - я хочу верить в то, чтобы россияне понимали. Что у каждого причастного к осуществлению ударов по территории Украины, которые привели к жертвам среди мирного населения будет именно такая судьба, как и это должностное лицо, которое было убито во время пробежки", - сказал Згурец.
Эксперт подчеркнул, что не знает, чьих рук это дело, но в любом случае важен результат.
"Если такие результаты станут масштабироваться, это существенно отразится на настроении российского военного руководства", - подытожил он.
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