Увеличение систем HIMARS позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению на всех фронтах, - командир батальона "Свобода" Кузик

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас на нашем направлении работают несколько систем HIMARS. Однако и такое малое количество этой техники просто наводит ужас на кафиров. Если бы такого оружия в два или три раза было больше, то можно было бы уже изменить ситуацию на фронтах. Большее количество систем HIMARS поможет Вооруженным силам Украины перейти от обороны к наступлению на всех фронтах", – пояснил Кузык.

Командир батальона "Свобода" отметил, что о наступлении мечтают все пехотные подразделения.

"Пехотные подразделения ВСУ, с первого дня войны выдерживающие масштабные артиллерийские обстрелы врага, просто мечтают о наступлении. Были дни, когда наши позиции за день обстреливали 500 раз. Когда россияне не могли взять город, то просто уничтожали его артиллерией. Они делали это без ответы нашей артиллерии. Сейчас они на себе начинают чувствовать, что такое артиллерийский обстрел. Поэтому, если бы у нас здесь было хотя бы десяток систем HIMARS, то мы уже погнали россиян к границе с Россией", - добавил он.

16 июля в Пентагоне сообщили, что HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине.

18 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта .

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