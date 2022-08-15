Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в телеграме.

Принят законопроект № 7365 об административных правонарушениях части усиления административной ответственности за нарушение порядка установки и использования номерных знаков транспортных средств.

Принят закон №7420 с правками к Таможенному кодексу Украины для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита от 20 мая 1987 года и участия в Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), используемой договорными сторонами Конвенции – так называемый таможенный безвиз.

Принят законопроект №5748 об определении понятия "мобинга" и закреплении запрета совершения в отношении работника действий, направленных на унижение достоинства и чести работника. Согласно законопроекту, работодатель обязан, в частности, разработать процедуру оказания психологической помощи и поддержки сотрудникам, пострадавшим от мобинга.

Принят законопроект №6230 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты. Проект закона предлагает специальные звания младшего сержанта и сержанта заменить на одно специальное звание сержанта службы гражданской защиты; старшего сержанта и старшину – на мастера-сержанта; прапорщика и старшего прапорщика – на главного мастера-сержанта службы гражданской защиты.

Принят законопроект №7363 "О внесении изменений в закон "О волонтерской деятельности". По ним предусматриваются дополнительные направления волонтерской деятельности, в частности для оказания волонтерской помощи по преодолению последствий военной агрессии России против Украины. Также законопроект определяет государственную поддержку волонтерской деятельности через разработку и имплементацию общегосударственных целевых программ поддержки развития волонтерства и повышения квалификации волонтеров.

Принят законопроект №7364 о налоговых льготах для волонтерских и неприбыльных организаций в Украине. Документ предусматривает изъятие из налогооблагаемых доходов волонтеров в виде расходов неприбыльной организации на проведение медицинского осмотра и вакцинации, других лечебно-профилактических мероприятий, непосредственно связанных с оказанием волонтерской помощи.

Верховная Рада продлила сроки "налоговой амнистии" еще на полгода – до 1 марта 2023 года. Соответствующая поправка поддержана в законе №7506-1, который принят в целом.

Принят закон №7644 об увеличении расходов государственного бюджета-2022 на 270 млрд грн, из которых более 269 млрд грн – на национальную безопасность и оборону.

Принят законопроект №5091 о гарантировании вещных прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем. Принятие закона позволит запустить банковскую ипотеку после вступления в силу. Нормы о налогообложении при этом будут внесены отдельной инициативой позже.

Принят законопроект №7605 о внесении изменений в некоторые законы относительно оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения. Согласно этому законопроекту разрешается принудительно изымать оборудование, которое может использоваться для деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования из-за нахождения такого имущества на территории Украины, где существует угроза временной оккупации и границы которой находятся на расстоянии не более 30 км от района ведение военных (боевых) действий или временно оккупированной территории.

Сегодня ВР был принят ряд постановлений. В частности, постановление №7549 об изменении названия Комитета на Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Сегодня, 15 августа, парламент поддержал продление действия военного положения в Украине на 90 дней до 21 ноября.

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