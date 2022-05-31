Увеличение расходов бюджета на 287 млрд грн, дистанционное голосование, изменения в налоговом законодательстве: Рада проведет очередное заседание 31 мая
Верховная Рада 31 мая соберется на очередное заседание, в повестке дня – законопреокты о расширении расходов бюджета, обращение в ЮНЕСКО об исключении России, а также законопроект о поддержке волонтерской деятельности и налоговых изменениях
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.
"Сегодня будет одиннадцатое пленарное заседание после начала войны. Начнут с выступления Президентки Словакии Зузаны Чапутовой", – написал Железняк.
По его словам, у парламента будет широкая очередь дневной: в ней законопроекты о поддержке волонтерской деятельности ( законопроект 7363) и о налоговых изменениях в поддержку волонтерской деятельности (7364), увеличение расходов государственного бюджета на 287 млрд грн, в том числе дополнительные деньги на программу " есть "Поддержка" (7413), а также об обращении в ЮНЕСКО об исключении России (7394).
Кроме того, депутаты могут принять законопреокт о дистанционном голосовании в Верховной Раде за основу (7129), указал Железняк.
Среди экономических законопроектов парламентарии также планируют рассмотреть законодательную инициативу о прекращении работы аудиторов, не связанных с РФ (7347).
Также нардепы могут в первом чтении поддержать остановку действия положений относительно продолжительности образовательного процесса и учащихся в классе. Также продление действия договоров с директорами школ (законопроект 7325).
Среди прочего депутаты планируют также ввести 28 июля государственный праздник – День Украинской Государственности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное