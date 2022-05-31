Увеличение расходов бюджета на 287 млрд грн, дистанционное голосование, изменения в налоговом законодательстве: Рада проведет очередное заседание 31 мая

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

"Сегодня будет одиннадцатое пленарное заседание после начала войны. Начнут с выступления Президентки Словакии Зузаны Чапутовой", – написал Железняк.

По его словам, у парламента будет широкая очередь дневной: в ней законопроекты о поддержке волонтерской деятельности ( законопроект 7363) и о налоговых изменениях в поддержку волонтерской деятельности (7364), увеличение расходов государственного бюджета на 287 млрд грн, в том числе дополнительные деньги на программу " есть "Поддержка" (7413), а также об обращении в ЮНЕСКО об исключении России (7394).

Кроме того, депутаты могут принять законопреокт о дистанционном голосовании в Верховной Раде за основу (7129), указал Железняк.

Среди экономических законопроектов парламентарии также планируют рассмотреть законодательную инициативу о прекращении работы аудиторов, не связанных с РФ (7347).

Также нардепы могут в первом чтении поддержать остановку действия положений относительно продолжительности образовательного процесса и учащихся в классе. Также продление действия договоров с директорами школ (законопроект 7325).

Среди прочего депутаты планируют также ввести 28 июля государственный праздник – День Украинской Государственности.

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