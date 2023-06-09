Увеличение потерь россиян свидетельствует об изменении динамики боев на фронте, - Згурец
Рост потерь России связан с выходом на новый этап боевых действий
Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
"Показатели уничтожения россиян и их техники увеличиваются в последние дни, что свидетельствует об изменении динамики на линии фронта сразу на нескольких направлениях: Купянском, Бахмутском, Сватовом и Кременном, Марьинском, Авдеевском и Запорожском", - подчеркнул он.
По словам эксперта, это означает активизацию действий со стороны Украины. РФ тоже пытается активизировать свои ограниченные контрнаступательные действия на отдельных участках.
"Мы выходим на новый этап боевых действий по увеличению динамики по всей линии столкновения", - добавил Сергей Згурец.
- 8 июня РФ потеряла в Украине 1010 окупантов, 24 боевых бронемашины и 10 танков.
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