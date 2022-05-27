Увеличение налогов в Украине пока не предполагается, - Марченко

Об этом в эфире телемарафона сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жесткие условия их уплаты. Мы хотим восстановить нормально работающую налоговую систему, таможенную систему с тем, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет", - сообщил он.

Марченко отметил, что на первом этапе речь идет о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин, ведь это поможет поддержать украинский бизнес.

По его словам, в случае затяжной войны нужно будет вернуться в систему налогообложения, которая действовала до 24 февраля.

"Это решение вынуждено", - добавил он.

Марченко отметил, что других вариантов финансирования армии кроме уплаты налогов у государства нет. Украина не может постоянно занимать средства для содержания войска.

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