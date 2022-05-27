Увеличение налогов в Украине пока не предполагается, - Марченко
В Украине в ближайшее время не планируется увеличение налогов, но рассматривается возврат ставок НДС на импорт и ввозных пошлин
Об этом в эфире телемарафона сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.
"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жесткие условия их уплаты. Мы хотим восстановить нормально работающую налоговую систему, таможенную систему с тем, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет", - сообщил он.
Марченко отметил, что на первом этапе речь идет о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин, ведь это поможет поддержать украинский бизнес.
По его словам, в случае затяжной войны нужно будет вернуться в систему налогообложения, которая действовала до 24 февраля.
"Это решение вынуждено", - добавил он.
Марченко отметил, что других вариантов финансирования армии кроме уплаты налогов у государства нет. Украина не может постоянно занимать средства для содержания войска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное