Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Врагу не хватает живой силы, ему уже сложнее использовать тактику огневого вала. Украинские власти настаивают на увеличении количества HIMARS, что может стабилизировать линию фронта и обеспечить перелом в нашу пользу", - подчеркнул Згурец.

Аналитик Defense Express также добавил, что динамика боевых действий на Донбассе не является критичной.

"Враг будет подтягивать личный состав низкого качества боевой выучки. Он будет решать вопрос с захватом Донетчины. Сейчас ведутся боевые действия вокруг Славянска, Бражковки, Сиверска, Серебрянки. Точкой напряжения является ситуация вокруг Бахмута, там вагнеровцы имеют тактические успехи и это требует особого внимания", - отметил Згурец.

Министерство обороны США объявило, что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost

Украинские военные в течение суток 29 июля отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb