Увеличение количества HIMARS обеспечит перелом в нашу пользу, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что HIMARS существенно изменили ситуацию на поле боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Врагу не хватает живой силы, ему уже сложнее использовать тактику огневого вала. Украинские власти настаивают на увеличении количества HIMARS, что может стабилизировать линию фронта и обеспечить перелом в нашу пользу", - подчеркнул Згурец.
Аналитик Defense Express также добавил, что динамика боевых действий на Донбассе не является критичной.
"Враг будет подтягивать личный состав низкого качества боевой выучки. Он будет решать вопрос с захватом Донетчины. Сейчас ведутся боевые действия вокруг Славянска, Бражковки, Сиверска, Серебрянки. Точкой напряжения является ситуация вокруг Бахмута, там вагнеровцы имеют тактические успехи и это требует особого внимания", - отметил Згурец.
- Министерство обороны США объявило, что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost
- Украинские военные в течение суток 29 июля отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное