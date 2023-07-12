Увеличение количества государственных банков не является проблемой, - президент Ассоциации украинских банков Дубас
Рост доли государства в банковской отрасли не является проблемой во время военного положения
Об этом рассказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире Эспрессо.
"По поводу увеличения доли государства в банковском секторе. Я не согласен, что в сегодняшних условиях это проблема. Мы в условиях военного положения оказались в очень сложной ситуации", - отметил он.
Андрей Дубас объяснил, что в Украине много профессиональных и надежных иностранных банков, но во время войны их материнские структуры приняли адекватное решение остановить кредитные линии и вопросы развития украинской экономики. В то же время, государственные Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк этого не сделали.
"Если бы у нас в Украине не было государственных банков, банков с украинским капиталом, я не знаю, где могла бы оказаться наша экономика в вопросе кредитования, стимулирования в условиях военного времени", - подчеркнул эксперт.
- 29 июня ПриватБанк выиграл дело о законности национализации.
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