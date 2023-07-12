Об этом рассказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире Эспрессо.

"По поводу увеличения доли государства в банковском секторе. Я не согласен, что в сегодняшних условиях это проблема. Мы в условиях военного положения оказались в очень сложной ситуации", - отметил он.

Андрей Дубас объяснил, что в Украине много профессиональных и надежных иностранных банков, но во время войны их материнские структуры приняли адекватное решение остановить кредитные линии и вопросы развития украинской экономики. В то же время, государственные Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк этого не сделали.

"Если бы у нас в Украине не было государственных банков, банков с украинским капиталом, я не знаю, где могла бы оказаться наша экономика в вопросе кредитования, стимулирования в условиях военного времени", - подчеркнул эксперт.