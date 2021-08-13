Увеличение гуманитарной поддержки и реинтеграция территорий после деоккупации: Резников встретился с представителями Госдепа США

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как отмечается, Резников провел встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Азро Зея и исполняющей обязанности помощницы госсекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции Нэнси Иззо Джексон.

"Вице-премьер Украины Алексей Резников также поднял вопрос об увеличении помощи для гуманитарных проектов, особенно в отношении внутренне перемещенных лиц и украинского населения, проживающего в территориальных громадах, находящихся вблизи или разделенных линией соприкосновения, а также вопросы, связанные с разминированием", - говорится в сообщении.

В минреинтеграции отметили, что американская сторона подчеркнула приверженность США независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку инициативы "Крымская платформа". Также стороны подчеркнули свое стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках американских программ помощи населению, пострадавшему от войны. "Во время встреч с высокопоставленными чиновниками Государственного департамента США стороны также обсудили вопросы процесса мирного урегулирования, ситуацию в регионе, продвижение украинских реформ, а также потребности Украины в помощи в трансформации страны", - говорится в сообщении. Также стороны обсудили стратегию Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий после их освобождения и подготовку Правительством соответствующего комплексного законодательства, которое должно быть вскоре принято Верховной Радой Украины. Напомним, ранее Резников заявлял, что Украина обеспокоена планами России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму.

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