Увеличение гуманитарной поддержки и реинтеграция территорий после деоккупации: Резников встретился с представителями Госдепа США
Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с высокопоставленными чиновниками Госдепартамента США и поднял вопрос увеличения помощи Украине для гуманитарных проектов
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Как отмечается, Резников провел встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Азро Зея и исполняющей обязанности помощницы госсекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции Нэнси Иззо Джексон.
"Вице-премьер Украины Алексей Резников также поднял вопрос об увеличении помощи для гуманитарных проектов, особенно в отношении внутренне перемещенных лиц и украинского населения, проживающего в территориальных громадах, находящихся вблизи или разделенных линией соприкосновения, а также вопросы, связанные с разминированием", - говорится в сообщении.
В минреинтеграции отметили, что американская сторона подчеркнула приверженность США независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку инициативы "Крымская платформа". Также стороны подчеркнули свое стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках американских программ помощи населению, пострадавшему от войны.
"Во время встреч с высокопоставленными чиновниками Государственного департамента США стороны также обсудили вопросы процесса мирного урегулирования, ситуацию в регионе, продвижение украинских реформ, а также потребности Украины в помощи в трансформации страны", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили стратегию Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий после их освобождения и подготовку Правительством соответствующего комплексного законодательства, которое должно быть вскоре принято Верховной Радой Украины.
- Напомним, ранее Резников заявлял, что Украина обеспокоена планами России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное