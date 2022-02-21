Увеличение фискального давления на бизнес не будет способствовать развитию страны, - EBA

Так считают в Европейской бизнес-ассоциации.



Приводим материал полностью:



"Добывающая отрасль имеет колоссальное значение для экономического развития. По данным отчета Инициативы прозрачности добывающей отрасли, только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составил 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема ВВП, а доля в стоимости общего экспорта всех продуктов и услуг – 4,94%.



Почти год назад была принята Национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом и общественностью определили векторы развития Украины до 2030 года. Так, природные недра и полезные ископаемые были определены фундаментом добавленной стоимости для растущей экономики Украины. А справедливое налогообложение стало одной из стратегических задач по стимулированию развития добывающей отрасли, конечно, наряду с верховенством права и экономической свободой.



Все это должно способствовать увеличению добычи и привлечению иностранных инвестиций в отрасль. Но практическая реализация данных инициатив оказалась не столь результативной. И параллельно с подготовкой реформаторских законопроектов для упрощения доступа к недрам и дерегуляции бизнес все же говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей.



Значительная часть бюджетообразующих компаний отрасли добычи металлов представлена и в Европейской Бизнес Ассоциации. В 2020 году они суммарно обеспечили рабочими местами 115230 украинцев, уплатили 91 млрд гривен налогов и инвестировали почти 30 млрд гривен в экономику страны. Однако, еще не прошло и два месяца 2022 как бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов – уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности по уплате рентных платежей.



Безусловно, рентная плата в сфере добычи руд металлов – это чувствительный вопрос для пользователей украинскими недрами, и к началу этого года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок налогооблагаемой базы. В то же время, Конституцией Украины установлено, что законы не оказывают обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно.



Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или каким-либо другим способом, очевидно, наносит урон не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за схожими ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности – вопрос риторический.



Конечно, если нарушение есть – за него нужно отвечать. Однако для этого нужно разработать четкие правила, чтобы понимать, что правомерно, а что нет. Более того, не применить нынешние правила к прошлому, ведь так, вероятно, ко всем могут возникнуть вопросы. Однако, очевидно, это не будет признаком развивающегося цивилизованного общества.



Европейской Бизнес Ассоциации уже неоднократно отмечала, что кроме фундаментальных для развития вещей в стране не хватает доверия между властью и бизнесом, обществом. А подобные кейсы вряд ли способствуют формированию этого доверия. Поэтому бизнес искренне надеется, что эта странная тенденция будет остановлена. Тем более, в нынешней непростой геополитической ситуации мы все должны быть в одной лодке, потому что только вместе мы сила!", - говорится в аналитике.