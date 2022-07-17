Увеличение добычи нефти Саудовской Аравией поможет снизить доходы РФ, - Ермак
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти позволит снизить цены в мире и доходы РФ
Об этом он написал в телеграмме .
"Решение Саудовской Аравии увеличить свои ежедневные мощности по добыче нефти на миллион баррелей до 13 млн в день поможет несколько снизить мировые цены, а также уменьшить российские прибыли", - подчеркнул он.
По словам Андрея Ермака, сейчас важно, чтобы мировые лидеры договорились об ущемлении цены на российскую нефть. Он отметил, что эту идею предлагала группа Макфола-Ермака как временная мера перед полным эмбарго. Также ее продвигают США.
"Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Также существует жизнь и без государства-террориста России", - отметил Андрей Ермак.
- 16 июля сообщали, что президент США Джо Байден приехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию договариваться о нефти , энергетической безопасности на фоне санкций против России.
- Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%.
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