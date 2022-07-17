Об этом он написал в телеграмме .

"Решение Саудовской Аравии увеличить свои ежедневные мощности по добыче нефти на миллион баррелей до 13 млн в день поможет несколько снизить мировые цены, а также уменьшить российские прибыли", - подчеркнул он.

По словам Андрея Ермака, сейчас важно, чтобы мировые лидеры договорились об ущемлении цены на российскую нефть. Он отметил, что эту идею предлагала группа Макфола-Ермака как временная мера перед полным эмбарго. Также ее продвигают США.

"Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Также существует жизнь и без государства-террориста России", - отметил Андрей Ермак.

16 июля сообщали, что президент США Джо Байден приехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию договариваться о нефти , энергетической безопасности на фоне санкций против России.

Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%.

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