Увеличение числа "мясных штурмов" у Авдеевки: военный Варченко о тактике российской армии

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"Им (российскким военным, - ред.) хочется жить и поэтому они ищут все варианты для того, чтобы продлить свою жалкую жизнь. Мы с вами говорим о "мясных штурмах" - это, как показали практика, одно из немногих эффективных средств ведения войны, к которым россиянам время от времени прибегают. Они время от времени благодаря "мясным штурмам" продавливали ситуацию на Соледаре и Бахмуте", - отметил он.

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Варченко подчеркнул, что благодаря "мясным штурмам", когда они кладут в десятки и сотни больше своих военных, чем это предусмотрено разрешениями с точки зрения нормы.

"Мы понимаем, что и на сегодняшний день, не имея чем порадовать к Новому году своего избирателя - они будут прибегать к тому способу, который им представляется эффективным. Но это скорее исключение. Они воздерживались от этих "мясных штурмов" полгода, они пытались сохранить свою жизнь, глубже окапывались. И в конце концов военное руководство принимает решение, что для того, чтобы Путину было, что сказать в конце года, нужно на "мясные штурмы", - добавил военный.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и сейчас оккупанты пытаются взять его в кольцо.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степового и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

Барабаш также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. Оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что российские войска готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались, что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "битье в бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Позже спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении фиксируется значительное уменьшение бронетехники врага.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали, что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ.

А издание The Economist написало, что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.