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Увел самолет от поселка: в бою погиб кавалер орденов Хмельницкого майор Даниил Мурашко

30 января, 2023 понедельник
23:57
война с Россией

Во время боевой задачи погиб командир авиационного звена Данило Мурашко - летчик умер, пытаясь увести самолет от жилых зданий поселка Шабельковка

Об этом сообщила 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

27 января Мурашко был подбит вражеским истребителем. Отмечается, что, несмотря на малую высоту полета, увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий, поэтому потерял высоту и не смог безопасно катапультироваться, из-за чего и погиб.

Посмертно получил звание Героя Украины за проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины.

"30 января мы провели в последний полет преданного сына Украины и одного из лучших офицеров нашей бригады, командира авиационного звена авиационной эскадрильи майора Мурашко Даниила Геннадиевича. С первого дня полномасштабной вооруженной агрессии РФ офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные задачи, проявлял при этом преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение Украинскому народу. Был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 по 27 января 2023 Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушным средствам и истребителям противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 человек живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

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военные силы Украины
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