Уважаемые партнеры, вас некому будет благодарить...
Специалисты по управлению эскалацией должны понять вредность своей тактики
Украине нельзя давать дальнобойные системы, потому что будет эскалация…
Ударили по инфраструктуре – еще нельзя…
Иранские ударные дроны над украинскими городами еще нельзя…
Российские ракеты уничтожают энергетическую инфраструктуру и осуществляют геноцид украинцев — нельзя…
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Уважаемые партнеры!
Специалисты по управлению эскалацией!
Уже нужно!!!
Потому что так некому будет вас благодарить…
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США
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