Украине нельзя давать дальнобойные системы, потому что будет эскалация…

Ударили по инфраструктуре – еще нельзя…

Иранские ударные дроны над украинскими городами еще нельзя…

Российские ракеты уничтожают энергетическую инфраструктуру и осуществляют геноцид украинцев — нельзя…

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Уважаемые партнеры!

Специалисты по управлению эскалацией!

Уже нужно!!!

Потому что так некому будет вас благодарить…

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Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США

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