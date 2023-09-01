"Уважаем территориальную целостность": президент Сербии Вучич встретился с украинским послом

Об этом сербский президент сообщил в своей инстаграме.

По словам Александара Вучича, встреча с украинским послом была "честной и открытой". Президент Сербии и Владимир Толкач обсудили двустороннее сотрудничество, улучшение общих отношений между странами, региональные и мировые проблемы и ситуацию в Украине.

"Я еще раз подтвердил позицию Сербии относительно нерушимости границ и уважения к Уставу ООН, отметив, что мы уважаем территориальную целостность Украины и будем продолжать это делать в будущем", - подчеркнул Вучич.