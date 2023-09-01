"Уважаем территориальную целостность": президент Сербии Вучич встретился с украинским послом
В четверг, 31 августа, президент Сербии Александар Вучич провел встречу с украинским послом Владимиром Толкачем
Об этом сербский президент сообщил в своей инстаграме.
По словам Александара Вучича, встреча с украинским послом была "честной и открытой". Президент Сербии и Владимир Толкач обсудили двустороннее сотрудничество, улучшение общих отношений между странами, региональные и мировые проблемы и ситуацию в Украине.
"Я еще раз подтвердил позицию Сербии относительно нерушимости границ и уважения к Уставу ООН, отметив, что мы уважаем территориальную целостность Украины и будем продолжать это делать в будущем", - подчеркнул Вучич.
- 25 августа в Сербии заявили о готовности участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию.
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