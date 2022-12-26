"Уважаем суверенитет других стран, но больше всего любим собственную": премьер Грузии считает поддержку Украины достаточной
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает достаточным то, что его правительство делает для поддержки Украины, и подчеркнул, что действует, прежде всего, в интересах своей страны
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
"Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета… и делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям. Мы оказываем поддержку с начала войны практически на каждой платформе", – сказал Гарибашвили.
По его словам, в Грузии отдают себе отчет, что вооруженная агрессия РФ является угрозой для всей Европы.
"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, потому что она представляет угрозу не только Украине, но и архитектуре безопасности Европы и непосредственно нашего региона", - отметил премьер.
Ираклий Гарибашвили добавил, что ему "неприятны заявления, которые раздаются от представителей украинских властей", но сказал, что не хочет вдаваться в детали, потому что Украина - в затруднительном положении.
"Я много раз говорил, и мы это подтверждаем своей политикой и действиями, что мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою. Поэтому наша главная обязанность – защищать интересы нашей страны", - подчеркнул премьер.
- 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или США. В то же время в МИД Украины заявили о грубом нарушении прав человека в Грузии, имея в виду Саакашвили.
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